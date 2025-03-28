Шевченко и Каюмов выиграли пролог на ЧР по биатлону в дуэльной стрельбе

Биатлонисты Анастасия Шевченко и Рустам Каюмов стали победителями пролога в рамках Альфа‑Банк чемпионата России в Ханты‑Мансийске.

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Спортсмены состязались в дуэльной стрельбе. Шевченко в полуфинале женских соревнований победила Наталию Шевченко, а в финале оказалась сильнее Елизаветы Каплиной. Тройку лучших замкнула Ульяна Нигматуллина.

Каюмов в полуфинале выиграл у Никиты Поршнева, а в финале победил Кирилла Стрельцова. Третье место занял Вячеслав Малеев.

В субботу на чемпионате России пройдут мужская и женская эстафеты.

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