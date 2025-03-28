Российская биатлонистка высказалась об участии в ОИ-2026 в нейтральном статусе

Российская биатлонистка Елизавета Каплина высказалась об участии в Олимпийских играх-2026 в нейтральном статусе. Ее слова приводит Metaratings.ru.

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Каплина выразила надежду на то, что россияне смогут выступить на турнире.

«Вижу, уже начали это обсуждать. Будем отталкиваться от решений. Если будет оптимальная форма, то почему бы не поехать в Милан под нейтральным статусом и бороться за золото? Все равно все знают, что мы из России», — заявила она.

Ранее глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин отреагировал на призыв уходящего в отставку президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха изучить возможности допуска россиян к квалификационным турнирам ОИ-2026. Он заявил, что отстранение россиян сохраняется.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению IBU с марта 2022-го.