Большунов выиграл гонку на 3 км в финале Кубка России в Апатитах

Лыжник Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в финале ФосАгро Кубка России, который проходит в Апатитах (Мурманская область). Большунов преодолел дистанцию за 22 минуты 38,6 секунды. Серебро завоевал Савелий Коростелев (+13,5 секунды), топ‑3 замкнул Сергей Ардашев (+23,5 секунды). Финал Кубка России проходит с 29 марта по 6 апреля в формате многодневки «Тур Большой Вудъявр». Оставшиеся гонки состоятся в Кировске. Прямые трансляции гонок смотрите в эфире телеканала «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.