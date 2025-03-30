Биатлонисты устроили потасовку после финиша на чемпионате России

После финиша масс-старта на чемпионате России по биатлону два участника соревнований едва не устроили драку.

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В воскресенье в рамках чемпионата России по биатлону прошла гонка с масс-стартом на 15 км. Ее победителем стал белорус Антон Смольский, вторым финишировал россиянин Даниил Серохвостов, которому пот регламенту и досталось золото, третьим стал Ильназ Мухамедзянов.

В конце первой десятки на финиш пришли россиянин Евгений Сидоров и белорус Иван Тулатин. Между ними едва не вспыхнула драка. Соперники бурно выражали свои претензии друг к другу, но их сумели разнять другие участники гонки.

Сидоров позже рассказал о том, что же произошло на финише. Он заявил, что с Тулатиным они убежали от конкурентов.