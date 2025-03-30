Биатлонисты устроили потасовку после финиша на чемпионате России
После финиша масс-старта на чемпионате России по биатлону два участника соревнований едва не устроили драку.
В воскресенье в рамках чемпионата России по биатлону прошла гонка с масс-стартом на 15 км. Ее победителем стал белорус Антон Смольский, вторым финишировал россиянин Даниил Серохвостов, которому пот регламенту и досталось золото, третьим стал Ильназ Мухамедзянов.
В конце первой десятки на финиш пришли россиянин Евгений Сидоров и белорус Иван Тулатин. Между ними едва не вспыхнула драка. Соперники бурно выражали свои претензии друг к другу, но их сумели разнять другие участники гонки.
Сидоров позже рассказал о том, что же произошло на финише. Он заявил, что с Тулатиным они убежали от конкурентов.
"Когда начали выходить на равнину, я выходил слева, начинаю добавлять и вижу, что он отъезжает назад. Я начал уходить вправо, где тень, чтобы было полегче и закрыть коридор, и в этот момент он начинает мне что‑то говорить и ломает палку. Уже когда доехали до финиша, эмоции взяли вверх", - приводит его слова "Матч ТВ".