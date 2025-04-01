Большунов показал лучшее время в квалификации спринта на финале КР

Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов выиграл квалификацию спринта свободным стилем на финале Кубка России — 2024/2025 в Кировске. Он преодолел дистанцию за 2.52,32. Второе место занял Кирилл Кочегаров с отставанием 0,11 секунды. Тройку лучших замкнул Андрей Мельниченко (+0,21). Сергей Устюгов стал четвёртым (+1,06).

© Чемпионат.com

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Спринт, квалификация. Результаты: