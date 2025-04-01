Большунов показал лучшее время в квалификации спринта на финале КР, Устюгов — четвёртый
Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов выиграл квалификацию спринта свободным стилем на финале Кубка России — 2024/2025 в Кировске. Он преодолел дистанцию за 2.52,32. Второе место занял Кирилл Кочегаров с отставанием 0,11 секунды. Тройку лучших замкнул Андрей Мельниченко (+0,21). Сергей Устюгов стал четвёртым (+1,06).
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Спринт, квалификация. Результаты:
- Александр Большунов — 2.52,32.
- Кирилл Кочегаров — отставание 0,11.
- Андрей Мельниченко +0,21.
- Сергей Устюгов +1,06.
- Константин Тиунов +1,88.
- Александр Бакуров +1,92.
- Александр Терентьев +2,06.
- Андрей Ларьков +2,13.