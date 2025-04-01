Большунов показал лучшее время в квалификации спринта на финале КР, Устюгов — четвёртый

Чемпионат.com

Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов выиграл квалификацию спринта свободным стилем на финале Кубка России — 2024/2025 в Кировске. Он преодолел дистанцию за 2.52,32. Второе место занял Кирилл Кочегаров с отставанием 0,11 секунды. Тройку лучших замкнул Андрей Мельниченко (+0,21). Сергей Устюгов стал четвёртым (+1,06).

Большунов показал лучшее время в квалификации спринта на финале КР
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Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Спринт, квалификация. Результаты:

  1. Александр Большунов — 2.52,32.
  2. Кирилл Кочегаров — отставание 0,11.
  3. Андрей Мельниченко +0,21.
  4. Сергей Устюгов +1,06.
  5. Константин Тиунов +1,88.
  6. Александр Бакуров +1,92.
  7. Александр Терентьев +2,06.
  8. Андрей Ларьков +2,13.

Биатлон/Лыжи
Александр Большунов
Андрей Мельниченко
Сергей Устюгов