Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила поцелуй в губы с журналистом Андреем Романовым в эфире «Матч ТВ». Об этом сообщает РИА Новости.

«Собственно говоря, мы с Андреем много лет уже целуемся именно так: когда здороваемся и когда прощаемся», — рассказала Вяльбе.

Она ответила, что у ФЛГР сейчас сложился отличный симбиоз с командой «Матч ТВ».

Вяльбе поцеловала Романова в губы в эфире программы «Лыжная страна». Это произошло в конце интервью.

Вяльбе поцеловалась с журналистом в прямом эфире

В марте журналист «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в очередной раз выступил против Вяльбе. По словам комментатора, Вяльбе нагородила столько, что непонятно, как российские лыжники вернутся на мировую арену.