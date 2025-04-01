Вице-президент СБР раскритиковал российских биатлонистов

Вице‑президент Союза биатлонистов России (СБР) по развитию биатлона в регионах Владимир Барнашов, подводя итоги Альфа‑Банк чемпионата России, заявил, что стрелковая работа российских спортсменов находится на слабом уровне.

Чемпионат России завершился в минувшее воскресенье в Ханты‑Мансийске.

— Если говорить с точки зрения организации, то всё прошло великолепно. Зрителей было много, и это здорово. Что касается технической части, работы тренеров, то тут, как и в любой работе, есть и положительные, и отрицательные моменты. Хорошо, что у нас сегодня есть лидеры, ребята, которые бегают на мировом уровне. Например, Даниил Серохвостов. Его только, к сожалению, здоровье то и дело подводит, но он бы всё равно не затерялся на международной арене. Также у нас есть хорошие юниоры, которые скоро будут составлять конкуренцию сегодняшним лидерам.

— Каких впечатлений от чемпионата всё‑таки больше: положительных или отрицательных?

— Работа тренеров видна. Ещё раз скажу: есть положительные стороны, но есть и недостатки. Есть над чем задуматься. Многие вопросы нужно решать как можно скорее. Всё‑таки мы не теряем надежду, что нас допустят до Олимпиады. Думаю, что скоро пройдёт методический совет в минспорта, где тренеры отчитаются о своей работе. Там ещё раз разберут подробно недостатки и недоработки по каждому спортсмену, укажут на ошибки, которые были допущены в этом сезоне. И на будущий год тогда уже будем работать над этими ошибками.

— В числе негативных моментов, наверное, стоит выделить то, что крайне мало спортсменов продемонстрировали чистую стрельбу.

— Стрелковая работа наших биатлонистов находится на очень слабом уровне, это однозначно. Как по точности, так и по скорострельности. Те же белорусы стреляют быстрее нас, это видно абсолютно четко. А если брать мировой уровень, то там и французы, и норвежцы, и шведы стреляют достаточно быстро. Поэтому да, здесь есть серьезные недостатки, и нужно кропотливо работать над их устранением, — приводит слова Барнашова пресс‑служба Олимпийского комитета России.

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