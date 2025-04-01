Наталья Терентьева выиграла спринт на финале Кубка России

Олимпийская чемпионка лыжница Наталья Терентьева одержала победу в спринте свободным стилем на финале Кубка России — 2024/2025 в Кировске. Она преодолела дистанцию за 3.17,64. Второе место заняла её родная сестра Дарья Непряева с отставанием 0,13 секунды. Тройку призёров замкнула Милена Габушева (+3,17).

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Лыжные гонки. Финал Кубка России — 2024/2025. Женщины. Спринт, результаты: