Наталья Терентьева выиграла спринт на финале Кубка России, её сестра Дарья Непряева — 2-я
Олимпийская чемпионка лыжница Наталья Терентьева одержала победу в спринте свободным стилем на финале Кубка России — 2024/2025 в Кировске. Она преодолела дистанцию за 3.17,64. Второе место заняла её родная сестра Дарья Непряева с отставанием 0,13 секунды. Тройку призёров замкнула Милена Габушева (+3,17).
Лыжные гонки. Финал Кубка России — 2024/2025. Женщины. Спринт, результаты:
- Наталья Терентьева (Республика Татарстан) — 3.17,64.
- Дарья Непряева (Республика Татарстан) — отставание 0,13.
- Милена Габушева (Республика Коми) +3,17.
- Екатерина Смирнова (Тюменская область) +7,95.
- Татьяна Сорина (Тюменская область) +17,06.
- Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) +43,18.