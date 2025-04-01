Фалеева рассказала о падении в финале спринта на Кубке России

Лыжница Анастасия Фалеева в эфире «Матч ТВ» рассказала о падении в финале спринтерской гонки на Кубке России, проходящем в Кировске (Мурманская область).

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Победу одержала Наталья Терентьева, на втором месте финишировала Дарья Непряева, тройку лучших замкнула Милена Габушева. Перед финишем упала Анастасия Фалеева, зацепив Татьяну Сорину. В итоге Фалееева стала шестой, а Сорина — пятой.

— Еще уходя с поворота под спуск почувствовала, что лыжи немного дернули. То же самое произошло и в ситуации с падением. Просто об снег даже не то чтобы зацепились, я не смогла быстро сообразить. Мне показалось, что никакого касания не было. Я начала толкаться ногами, трасса очень проседает, становится мокрая. Так вышло, — сказала Фалеева в эфире «Матч ТВ»

Также лыжница высказалась о победе в спринтерском зачете в рамках Кубка России сезона‑2024/25.

— Сегодняшней гонкой совсем недовольна, получилось, как получилось. Я хочу не только в России показывать достойное выступление в спринте, а стремиться дальше и больше. И маленькая победа здесь — это маленький шажок к тому, чтобы быть лучшей там, — сказала Фалеева в эфире «Матч ТВ»

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