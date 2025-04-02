Большунов с большим отрывом победил в гонке преследования на финале КР

Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке преследования на 10 км классическим стилем на финале Кубка России — 2024/2025 в Кировске. Он преодолел дистанцию за 26.05,1. Второе место занял Савелий Коростелёв с отставанием 47,0 секунды. Тройку призёров замкнул Сергей Ардашев (+1.40,5).

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Лыжные гонки. Финал Кубка России — 2024/2025. Мужчины. Гонка преследования 10 км, результаты: