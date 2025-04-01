Большунов победил в спринте на Кубке России по лыжным гонкам в Кировске

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем спринтерской гонки свободным стилем в рамках Кубка России по лыжным гонкам, проходящем в Кировске (Мурманская область).

Большунов выиграл с результатом 2 минуты 51,31 секунды. Вторым финишировал Константин Тиунов (+1,31), тройку лучших замкнул Савелий Коростелев (+1,40).

Ранее у женщин в спринте победила Наталья Терентьева.

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