Вяльбе поцеловалась с журналистом в прямом эфире

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поцеловалась с журналистом Андреем Романовым в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Это произошло во время интервью перед началом спринтерских гонок в рамках финала Кубка России — 2024/2025 в Кировске.

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Неизвестно, был ли данный жест шуточным или нет. Сами Вяльбе и Романов не давали никаких комментариев по этому поводу.

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Победу в женском спринте одержала Наталья Терентьева, второе место заняла её родная сестра Дарья Непряева, а тройку призёров замкнула Милена Габушева. У мужчин гонку выиграл Александр Большунов, второе место занял Константин Тиунов, третье — Савелий Коростелёв.