Вяльбе: Большунов немного сбросил вес, который ему мешал

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высоко оценила уровень физической формы трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира Александра Большунова после его победы в спринте свободным стилем в рамках финала Кубка России – 2024/2025, который проходит в Кировске.

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«Мне кажется, видно по Саше сейчас — он прям весь звенит! Немного сбросил вес, который, мне кажется, ему всё-таки мешал. Тут лишний «килограммчик», грубо говоря. Мне кажется, он сейчас в идеальной форме для конца сезона. Всё отлично», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Отметим, что Большунов из-за нестабильности в первой половине сезона не претендует на победу в общем зачёте Кубка России.