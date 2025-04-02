Наталья Терентьева выиграла гонку преследования на финале Кубка России, Непряева — вторая
Олимпийская чемпионка лыжница Наталья Терентьева одержала победу в гонке преследования на 10 км классическим стилем на финале Кубка России — 2024/2025 в Кировске. Она преодолела дистанцию за 30.01,0. Второе место заняла её родная сестра Дарья Непряева с отставанием 29,5 секунды. Тройку призёров замкнула Ольга Сергеева (+1.11,5).
Лыжные гонки. Финал Кубка России — 2024/2025. Женщины. Гонка преследования 10 км, результаты:
- Наталья Терентьева (Республика Татарстан) — 30.01,0
- Дарья Непряева (Республика Татарстан) — отставание 29,5
- Ольга Сергеева (Республика Татарстан) +1.11,5
- Дарья Канева (Республика Коми) +1.15,9
- Анастасия Кулешова (Нижегородская — Мордовия) +1.26,5
- Алина Пеклецова (Вологодская область) +1.56,4