Наталья Терентьева выиграла гонку преследования на финале Кубка России, Непряева — вторая

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка лыжница Наталья Терентьева одержала победу в гонке преследования на 10 км классическим стилем на финале Кубка России — 2024/2025 в Кировске. Она преодолела дистанцию за 30.01,0. Второе место заняла её родная сестра Дарья Непряева с отставанием 29,5 секунды. Тройку призёров замкнула Ольга Сергеева (+1.11,5).

Наталья Терентьева выиграла гонку преследования на финале Кубка России
© Чемпионат.com

Лыжные гонки. Финал Кубка России — 2024/2025. Женщины. Гонка преследования 10 км, результаты:

  1. Наталья Терентьева (Республика Татарстан) — 30.01,0
  2. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — отставание 29,5
  3. Ольга Сергеева (Республика Татарстан) +1.11,5
  4. Дарья Канева (Республика Коми) +1.15,9
  5. Анастасия Кулешова (Нижегородская — Мордовия) +1.26,5
  6. Алина Пеклецова (Вологодская область) +1.56,4
Биатлон/Лыжи