Семиков показал лучшее чистое время в пасьюте на финале КР

Лыжник Илья Семиков показал лучший результат по чистому времени в гонке преследования на 10 км классическим стилем в рамках финала Кубка России — 2024/2025, который проходит в Кировске. Спортсмен преодолел дистанцию за 25.52,9.

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Второй результат показал Александр Бакуров с отставанием 5,6 секунды. Тройку лучших замкнул трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (+12,2), который победил в гонке. Занявший второе место Савелий Коростелёв продемонстрировал шестой результат по чистому времени (+35,2).

В женском пасьюте победила Наталья Терентьева. Лучшее время в гонке показала Алина Пеклецова.