Лучшую горнолыжницу Кубка мира увезли с переломами на вертолете

На чемпионате страны итальянка Федерика Бриньоне получила несколько переломов из-за падения с гигантского слалома.

В этом сезоне общий зачет Кубка мира выиграла итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне. Стало известно, что она сломала ногу в нескольких местах на национальном чемпионате в Валь-ди-Фасса. Об этом сообщает AP.

Она лидировала в гигантском слаломе, но на второй попытке упала на высокой скорости. Ее немедленно увезли на вертолете в больницу в Тренто.

Итальянская федерация зимних видов спорта сообщила, что итальянской горнолыжнице диагностировали несколько переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги. Ее перевезут в больницу, которая находится в Милане.