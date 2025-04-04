Суровый спринт на Кубке Содружества. Смольская преодолела его лучше всех

Ни одна из биатлонисток не смогла закрыть все мишени – ветер был очень сильным!

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Заключительный этап Кубка Содружества по биатлону – 2024/2025 открывал женский спринт. Перед стартом в Мурманске ухудшились погодные условия: шквалистый ветер и снег усложнили ситуацию для стреляющих лыжниц. Но штормовое предупреждение в арктической столице России вряд ли могло напугать лидеров сезона.

Халили подарила победу Смольской

Больше всех повезло олимпийской чемпионке из Беларуси Динаре Смольской, которая завоевала золотую медаль.

Она начала гонку весьма небыстро, проигрывая 13 секунд Анастасии Халили на подступах к первому огневому. Но опытная спортсменка сделала ставку на чистую стрельбу и не прогадала. «Ноль» на лёжке и одна осечка в стрельбе из положения стоя – идеальный результат в текущих обстановке.

Второе место досталось Анастасии Халили, которая проиграла лидеру 15 секунд.

С самого начала дистанции она привозила соперницам три-четыре секунды, а после успешного прохождения стрельбы из положения лёжа, преимущество Анастасии увеличилось до 13.

Россиянка была безоговорочным фаворитом гонки ровно до второго огневого рубежа. Выжидая, пока ветер успокоится, Халили не сдержалась и отправила мимо цели три выстрела. Тот случай, когда фортуна оказалась не на её стороне.

Бронзу спринта завоевала Анна Сола, которая также допустила три промаха, но уступила соотечественнице уже 22,8 секунды.

А вот лидер общего зачёта КС Виктория Сливко стала пятой, уступив лидеру 31 секунду.

Ситуация в общем зачёте турнира накаляется. Если у мужчин всё уже ясно – там победу одержит Антон Смольский, то у женщин на итоговое первенство претендует сразу несколько человек.