Пеклецова выиграла разделку свободным стилем на Кубке России

Лыжница Алина Пеклецова стала победительницей гонки с раздельным стартом свободным стилем на Кубке России — 2024/2025 в Кировске. Она преодолела дистанцию за 27.33,4.

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Второй стала Наталья Терентьева, отстав от лидера на 4,0. Тройку сильнейших замкнула Дарья Непряева (+18,4).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Финал. Кировск. Свободный стиль. Женщины: