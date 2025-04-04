Алина Пеклецова выиграла разделку свободным стилем на Кубке России в Кировске
Лыжница Алина Пеклецова стала победительницей гонки с раздельным стартом свободным стилем на Кубке России — 2024/2025 в Кировске. Она преодолела дистанцию за 27.33,4.
Второй стала Наталья Терентьева, отстав от лидера на 4,0. Тройку сильнейших замкнула Дарья Непряева (+18,4).
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Финал. Кировск. Свободный стиль. Женщины:
- Алина Пеклецова (Вологодская область) — 27.33,4.
- Наталья Терентьева (Республика Татарстан) — отставание 4,0.
- Дарья Непряева (Республика Татарстан) +18,4.
- Лидия Горбунова (Республика Татарстан) +51,7.
- Арина Каличева (Москва — Вологодская область) +55,1.
- Екатерина Никитина (Москва — Республика Мордовия) +1.01,7.