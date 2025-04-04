Алина Пеклецова выиграла разделку свободным стилем на Кубке России в Кировске

Чемпионат.com

Лыжница Алина Пеклецова стала победительницей гонки с раздельным стартом свободным стилем на Кубке России — 2024/2025 в Кировске. Она преодолела дистанцию за 27.33,4.

Пеклецова выиграла разделку свободным стилем на Кубке России
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Второй стала Наталья Терентьева, отстав от лидера на 4,0. Тройку сильнейших замкнула Дарья Непряева (+18,4).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Финал. Кировск. Свободный стиль. Женщины:

  1. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 27.33,4.
  2. Наталья Терентьева (Республика Татарстан) — отставание 4,0.
  3. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +18,4.
  4. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) +51,7.
  5. Арина Каличева (Москва — Вологодская область) +55,1.
  6. Екатерина Никитина (Москва — Республика Мордовия) +1.01,7.
Биатлон/Лыжи
Алина Пеклецова