Логинов одержал победу в спринте на этапе Кубка Содружества в Мурманске

Биатлонист Александр Логинов занял первое место в спринтерской гонке на этапе Альфа‑Банк Кубка Содружества в Мурманске.

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Логинов с двумя промахами показал результат 27 минут 4,6 секунды. Серебряную награду завоевал Антон Бабиков (1 промах; +15,6 секунды), тройку лучших замкнул Ильназ Мухамедзянов (1 промах; +26,8 секунды).

Карим Халили стал четвертым (2 промаха; +33,7 секунды).

Даниил Серохвостов не принял участие в гонке из‑за опоздания на материальный контроль, Эдуард Латыпов пропустил старт по рекомендации врачей.

В субботу на этапе в Мурманске пройдут одиночные смешанные эстафеты.

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