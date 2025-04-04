Смольский досрочно выиграл общий зачёт Кубка Содружества

Белорусский биатлонист Антон Смольский досрочно стал победителем общего зачёта Кубка Содружества — 2024/2025. По итогам 17 гонок в его активе 1816 очков.

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Ближайший преследователь Смольского Карим Халили (1606) уже не сможет догнать лидера. Тройку сильнейших замыкает Эдуард Латыпов (1502).

Биатлон. Кубок Содружества. Общий зачёт. Мужчины: