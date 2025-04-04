Антон Смольский досрочно выиграл общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025
Белорусский биатлонист Антон Смольский досрочно стал победителем общего зачёта Кубка Содружества — 2024/2025. По итогам 17 гонок в его активе 1816 очков.
Ближайший преследователь Смольского Карим Халили (1606) уже не сможет догнать лидера. Тройку сильнейших замыкает Эдуард Латыпов (1502).
Биатлон. Кубок Содружества. Общий зачёт. Мужчины:
- Антон Смольский (Беларусь) — 1816 очков.
- Карим Халили (Россия) — 1606.
- Эдуард Латыпов (Россия) — 1502.
- Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 1479.
- Антон Бабиков (Россия) — 1459.
- Евгений Сидоров (Россия) — 1451.
- Александр Поварницын (Россия) — 1352.
- Александр Корнев (Россия) — 1306.
- Рустам Каюмов (Россия) — 1272.