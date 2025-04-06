Дарья Непряева выиграла общий зачет Кубка России по лыжным гонкам

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Дарья Непряева заняла первое место в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам.

В воскресенье Непряева заняла третье место в масс-старте свободным стилем. По итогам сезона Непряева набрала 1 046 очков. Второе место заняла Екатерина Смирнова (897 очков), третье - Елизавета Маслакова (775).

Победу в общем зачете у мужчин одержал Савелий Коростелев, набравший по итогам сезона 1 105 очков. Вторым стал Сергей Ардашев (1 033), третьим - Александр Большунов (982).

Непряевой 22 года, она является победительницей чемпионата мира среди юниоров.