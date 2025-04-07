Биатлонисты Карим Халили и Виктория Сливко победили в общем зачете рейтинга СБР

Биатлонисты Карим Халили и Виктория Сливко победили в общем зачете рейтинга Союза биатлонистов России (СБР).

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По итогам 39 гонок Халили набрал 1101 очков. Вторым стал Даниил Серохвостов (1080 очков), тройку лучших замкнул Эдуард Латыпов (1069).

В активе Сливко 1143 очков, на второй позиции расположилась Наталия Шевченко (1088 очков), на третьей — Анастасия Халили (1043).

В зачет рейтинга СБР входят не менее четырех лучших результатов чемпионата России из числа дисциплин олимпийской программы (спринт, гонка преследования, гонка, масс‑старт) и 17 лучших результатов по итогу оставшихся гонок.