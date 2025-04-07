Лыжница перепутала трассу в гонке на чемпионате Швеции и упустила золото

Эбба Андерссон перепутала трассу в гонке на чемпионате Швеции и упустила золото
Шестикратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон допустила ошибку при прохождении трассы 30-километровой разделки свободным стилем на чемпионате Швеции в воскресенье, 6 апреля, и проиграла старт.
После 3,5 км дистанции спортсменка свернула не на ту трассу и была вынуждена вернуться на верную дистанцию после 800 метров. Из-за своей ошибки она потеряла около полутора минут. В итоге на финише она проиграла совсем немного — 2,8 секунды победительнице Йонне Сундлинг.
«Проблема в том, что я была слишком сосредоточена на спуске. А затем я просто продолжила движение по кругу, по которому должна была идти в конце. Я больше всего зла на себя и на то, что таким образом потеряла золото. Ощущение отвратное», — приводит слова Андерссон Expressen.