Бородавко рассказал, где Большунов может завершить сезон-2024/2025

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о планах подопечного – трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира Александра Большунова на завершение сезона.

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13 апреля в рамках чемпионата России – 2025 запланирован марафон на 70 км в свободном стилем. Гонка пройдёт в Мончегорске.

— Скорее всего, в Мончегорск [Большунов] не поедет. По дальнейшему продолжению сезона вопрос пока открытый. Но Мончегорск, скорее всего, нет. Сейчас он уже находится дома.

— Какие варианты есть для продолжения сезона?

— Один из вариантов — поехать на Камчатку чуть позже. Пробежать марафон, покататься, оздоровиться, — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».