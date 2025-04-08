Олимпийская чемпионка рассказала, почему за границей никогда не любили российских лыжниц

Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова считает, что российских лыжниц никогда не любили за рубежом из‑за красоты и высоких результатов.

Российские лыжники с 2022 года отстранены от международных соревнований из‑за ситуации на Украине.

— Когда вы соревновались, была какая‑то истерия против России?

— Россию никогда не любили. Всю жизнь так было, потому что у нас что ни спортсменка, то красавица. Если кто‑то уйдет из наших, то кто‑то другой вылезет в топ. А бывало, что наши доминировали безраздельно. Когда Раиса Сметанина ушла, какая у нас плеяда выросла. Там вообще не пробраться было в топ‑8, одна Россия была впереди.

К нам всегда был негатив, не надо даже заморачиваться по этому поводу. Надо платки им сразу привезти, пускай сопельки вытирают, — цитирует Чепалову «ВсеПроСпорт».