Пантрина анонсировала перемены в карьере

23-летняя российская лыжница Елизавета Пантрина (Бекишева) анонсировала изменения в своей спортивной карьере на фоне неудовлетворительных результатов в сезоне-2024/2025.

© Чемпионат.com

Конкретики спортсменка пока не внесла.

«Спасибо всем, кто за меня болел в этом сезоне! Он получился очень тяжёлый. Да, в этом сезоне очень много провальных гонок. Но я знаю, какие сейчас будут перемены в моей спортивной карьере, они научат меня чему-то новому. Главное, не стоять на месте. И, конечно, спасибо, тренерам, всем специалистам, кто со мной работал, и моему сервису Виктору Головину за приготовленные лыжи. У меня остался ещё марафон 50 км. Он пройдёт 12 апреля. Копим силы», — написала Пантрина в своём телеграм-канале.

Отметим, что к сезону Пантрина готовилась в группе тренера сборной России Егора Сорина.