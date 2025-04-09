Вяльбе назвала дату, когда может проясниться судьба с допуском лыжников на ОИ-2026

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, когда может проясниться вопрос с допуском российских лыжников на международные старты и Олимпиаду-2026 в Италии.

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«Ждём решения совета FIS, который состоится 16 апреля. Возможно, если будет отрицательное решение, вопрос может рассмотреть конгресс FIS, который состоится в начале июня. В совете FIS сложно будет решить вопрос в положительную сторону. Но мы в любом случае готовимся к Олимпиаде», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Турнир по лыжным гонкам в рамках Олимпийских игр — 2026 пройдёт в Тоблахе. Сборную России пока не допустили до отборочных турниров в нейтральном статусе.