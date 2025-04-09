Бородавко оценил вероятность допуска россиян на Олимпиаду на совете FIS

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался по поводу решения о допуске российских лыжников на Олимпиаду, которое может быть принято на совете FIS.

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Ранее об этом заявила президент ФЛГР Елена Вяльбе.