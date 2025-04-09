Васильев ожидает пакостей в процессе допуска российских лыжников и биатлонистов

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Международные федерации по биатлону и лыжным видам спорта будут вставлять палки в колеса российским спортсменам в процессе их возвращения на соревнования. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Ожидается, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) обсудит вопрос допуска российских и белорусских спортсменов 16 апреля.

"Конечно, сейчас значительно больше шансов на возвращение наших ребят и девчонок, но сюрпризы возможны в любой момент, - сказал он. - Вряд ли федерации сейчас захотят ссориться с [избранным президентом МОК] Кирсти Ковентри, поэтому шансы у лыжников большие. Другое дело, что делать это они будут скрипя зубами, надо быть готовыми к пакостям и гадостям. Но вместе с тем появляется очень хорошая возможность нашим спортсменам выступить на Олимпиаде".

"FIS сейчас обсудит вопросы, которые вынесут на конгресс. Думаю, что одни из них - возврат наших спортсменов. Думаю, это вопрос решенный, а вот с биатлонистами не знаю - таких русофобов, как в биатлоне, еще поискать надо", - подчеркнул он.

Российские и белорусские спортсмены лишены возможности выступать на международных стартах с 2022 года.