Трехкратный олимпийский чемпион завершил сложный сезон серией побед

Он стал Царем горы, выиграл заключительный мини-тур, но в общем зачете Кубка России остался на третьем месте. И это –– Александр Большунов, который изводил весь сезон себя и болельщиков поиском оптимальной формы. Говорит, теперь все в порядке, нашел. Да мы и сами все увидели. А еще он нашел конкуренцию, что для наших лыжных гонок и мотивация, и повод для большого оптимизма.

К ожидаемому весь сезон (после прошлогоднего премьерного восхождения в гору Айкуайвенчорр) заключительному старту финала Кубка России трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов подошел в звенящей форме. Да, рвался в бой Савелий Коростелев, прошлогодний победитель восхождения, обладающий титулом Царь горы целый год. И это был уже не юный Савелий, а заматеревший боец, научившийся и побеждать, и делать выводы, и навязывать борьбу без «страха и упрека». Но в «Туре Большой Вудъявр» Большунов не отдал ни одного старта. Перед горой он выиграл пять из пяти гонок, создав себе отрыв от Савелия в 1 минуту 7 секунд (третьим шел Павел Соловьев, 2 минуты 7 секунд). И не покидало ощущение, что и гору такой Большунов не отдаст тоже.

Правда, любая гора коварна. И тут мог выскочить неожиданный победитель, независимо от того, сколько золота до этого повесил на грудь себе тот или иной лидер. И на какую строчку в общем зачете он претендует. Помимо Коростелева, специалисты говорили о шансах олимпийского чемпиона Дениса Спицова. За его плечами –– победное восхождение на гору в другой многодневке –– «Тур де Ски». В текущем сезоне о Денисе вспоминали не часто, но к восхождению это отношения не имело. Крутая специфика, тут даже и не катить надо, как признавались все лыжники, а шаг за шагом переступать: выше, еще выше. Кто выдержит темп, кто его навяжет, тот и Царь.

В прошлом году перед восхождением Александр Большунов, который проводил сумасшедший по победам сезон, говорил: последние несколько километров будут самыми сложными, разборки пойдут именно там, потому что в самом начале убежать –– «это такое себе, там гора тебя все равно поставит на место сразу же». Тогда уже в начале подъема просто попер в гору Коростелев, его темп смогли выдержать лишь Большунов и вдруг примкнувший к ним Евгений Семяшкин. Причем Семяшкин так выскочил, что показалось –– грядет сюрприз. Правда, гора «выскочку» довольно быстро и приземлила. В какой-то момент Женя просто встал в прямом смысле слова. А вот Коростелев продолжал наращивать темп и на финише. У Большунова же буквально за десятки метров до конца гонки силы закончились, пропустил вперед еще и Алексея Червоткина.

Воспоминания –– это опыт. Но второе в истории наших стартов восхождение –– новая стратегия. Сергей Ардашев, Савелий Коростелев и Артем Мальцев прошли парковую зону в лидерах, через три секунды держался Большунов, еще через три шел Спицов. А с середины дистанции Денис уже вышел вперед, ведя за собой Большунова и Коростелева. Но дальше два олимпийских чемпиона оторвались и от Савелия. Потом Большунов подтвердил то самое предстартовое ощущение, что он намерен забрать в «Туре Большой Вудъявр» и восхождение тоже. Оставив Дениса Спицова на втором месте, Александр преодолевал последние метры такими прыжками и с такой улыбкой, словно эта победа стирала и прошлогодний упадок сил на вершине горы, и все проблемы завершающегося сезона.

И, судя по его первым словам, так оно и было: «Все хорошо. Главное, что после сложного сезона я нашел себя, нашел свои движения. Сейчас все встало на свои места, поэтому смотрю в будущее с оптимизмом».

А третьим в этой гонке стал Евгений Семяшкин. Тот самый, что в прошлом году оказался сломлен горой. Савелий Коростелев забрался на вершину пятым. Но по итогам многодневки он стал вторым, а по итогам всего сезона выиграл общий зачет Кубка России, все-таки отобрав у Сергея Ардашева первое место. Перед масс-стартом в гору Сергей все еще опережал его на девять очков, но финишировал лишь на 31 месте.

После финиша Александр Большунов прервал молчание, которое длилось с памятных слов по поводу бега только на внутренних стартах: «нет, спасибо». Сказал, что каждый слышит то, что хочет. А имел он в виду только одно: международные старты нужны, «чтобы стать лучшей версией себя», чтобы шагнуть дальше. Это и дополнительная мотивация, и дополнительная высота.

Сказал Александр и то, что все видели: когда ничего не получалось в сезоне, он продолжал участвовать в соревнованиях. И не делал перерыв, стартовал везде, где мог. А ведь первую победу на Кубке России в сезоне он одержал только в конце января. И еще рассказал в эфире «Матч ТВ» то, о чем мало кто знал: сейчас, видимо, уже было можно это сделать, не давя на чувство жалости. В начале сезона после перенесенного ковида на тренировках Большунов замечал, что один глаз видит, а другой –– нет. Признал, что для него это было «максимально непросто, потому что очень сильно себя загонял». Гонки –– это гонки, но когда «ты выходишь и понимаешь, что один глаз начинает видеть хуже, особенно когда чуть-чуть темнеет, то думаешь: а нужно ли продолжать дальше?».

Приоткрыв то, о чем предпочитал не распространяться, Александр Большунов лишь подтвердил свои слова о «запредельной мотивации» на каждой гонке сезона. И заставил задуматься: какова же его нынешняя сила, если эта мотивация дома будет подогрета международной?

Но запредельной мотивацией моет похвастаться не только трехкратный олимпийский чемпион. И Савелий Коростелев, собирающий в сезоне лидерские майки, как землянику –– «одну ягодку беру, на другую смотрю, третью замечаю, четвертая мерещится». И Сергей Ардашев, упустивший свою желтую майку под самый занавес сезона. И Александр Терентьев, выигравший спринтерский зачет… И Сергей Устюгов, выбравший тактику бить редко, но метко. И совсем молодые ребята, рвущиеся обогнать лидеров. Конкуренция рождает мотивацию, мотивация усиливает конкуренцию, они –– в одном флаконе успеха. Олимпийский сезон будет жарким.

Кубок России по лыжным гонкам — 2024/25

8-й этап. Кировск. Масс-старт, 10 км, свободный стиль

1. Александр Большунов — 28.29,9

2. Денис Спицов — +4,8

3. Евгений Семяшкин — +31,0

4. Кирилл Кочегаров — +44,3

5. Савелий Коростелев — +48,9

6. Виктор Иванов — +54,1

7. Сергей Игнатов — +56,7

8. Александр Ившин — +1.00,7

9. Павел Соловьев — +1.01,5

10. Евгений Кудрявцев — +1.04,3

Общий зачет «Тура Большой Вудъявр»

1. Александр Большунов — 2:01.27,7

2. Савелий Коростелев — +1.56,4

3. Павел Соловьев — +3.09,3

4. Кирилл Кочегаров — +3.49,4

5. Алексей Виценко — +4.06,4

6. Александр Бакуров — +4.36,6

7. Илья Семиков — +5.11,9

8. Сергей Ардашев — +5.19,1

9. Денис Спицов — +5.31,0

10. Илья Порошкин — +5.36,1

Общий зачет. Итоговое положение.

1. Савелий Коростелев — 1095 очков

2. Сергей Ардашев — 1065

3. Александр Большунов — 974

4. Илья Семиков — 732

5. Александр Терентьев — 656

6. Артем Мальцев — 637

7. Иван Горбунов — 622

8. Павел Соловьев — 590

9. Евгений Семяшкин — 521

10. Илья Порошкин — 495

Дистанционный зачет. Мужчины. Итоги:

1. Савелий Коростелев — 620

2. Сергей Ардашев — 576

3. Александр Большунов — 466

4. Артем Мальцев — 388

5. Илья Семиков — 375

6. Иван Горбунов — 347

7. Евгений Семяшкин – 329

8. Павел Соловьев — 320.

9. Илья Порошкин — 317

10. Денис Спицов — 227