Вяльбе пожаловалась на низкие зарплаты тренеров

Молодые люди не хотят идти на тренерскую работу в лыжный спорт за 12 тысяч рублей. Такое заявление сделала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, передает РИА Новости.

Она выразила сожаление по поводу того, что в свое время федерация не доработала закон о гармонизации спорта, который вступил в силу с 1 января 2023 года. Согласно нему, спортивные школы становятся учреждениями дополнительного образования, а тренеры получают определенные соцпривилегии и статус педагогов.

«В нем много не шероховатостей даже, а бугров. Задваиваются отчеты. 80% тренеров у меня старше 60 лет. Они вообще не хотят брать телефоны, фотографировать что-то и писать. Молодые люди не идут на работу за 12 тысяч рублей, когда ни выходных, ни проходных. Мы в лыжных гонках отдыхаем 20 дней в году», — сказала Вяльбе на заседании рабочей группы при комитете Госдумы по физической культуре и спорту «О гармонизации законодательства о физической культуре и спорте и законодательства об образовании».

По ее словам, закон о гармонизации спорта предполагал достойную зарплату для тренеров, но в реальности «ситуация в обычных спортшколах как будто стала только хуже».