Жюстин Бреза-Буше победила в лыжной гонке на Кубке пяти наций

Французская биатлонистка приняла участие в гонке на 5 км по окончании сезона, которая состоялась в рамках Кубка пяти наций. Также в этой гонке приняли участие спортсмены из Швейцарии, Германии, Италии и Австрии.

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Кубок пяти наций по лыжным видам спорта, лыжная гонка, 5 км

Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 14.03,75.

Катерина Ганц (Италия) +5,67.

Лаура Гиммлер (Германия) +14,19.

Франческа Франки (Италия) +16,99.

Мелисса Галь (Франция) +17,72.

Айта Гаспарин (Швейцария) +20,87.

Традиционные соревнования Кубок пяти наций объединяют спортсменов из пяти стран — Франции, Италии, Швейцарии, Германии и Австрии. Участие принимают как представители лыжных гонок, так и биатлона, что делает турнир особенным и интересным с точки зрения сравнения уровней подготовки в разных дисциплинах.