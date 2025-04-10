FIS пока не собирается обсуждать вопрос допуска российских лыжников

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) на апрельском заседании совета не собирается рассматривать вопрос допуска российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Ближайшее заседание совета FIS намечено на 16 апреля.

"Вопрос о статусе российских и белорусских спортсменов на соревнованиях FIS не входит в повестку дня заседания совета FIS, запланированного на 16 апреля", - сообщили в организации.

Российские и белорусские спортсмены лишены возможности выступать на соревнованиях FIS с марта 2022 года.

В среду Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что обсуждает с федерациями по зимним видам спорта вопрос допуска атлетов обеих стран до Игр 2026 года в Италии.