Губерниев назвал Большунова лучшим спортсменом сезона в лыжных гонках

Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в разговоре с «Матч ТВ» назвал трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова лучшим спортсменом сезона в лыжных гонках.

Большунов выиграл все шесть гонок в Финале Кубка России и занял первую строчку в зачете мини‑тура «Большой Вудъявр». В общем зачете Кубка Большунов стал третьим (982 очка), его опередили Савелий Коростелев (1105) и Сергей Ардашев (1033).

— Кто лучший спортсмен сезона в лыжных гонках?

— Как бы там ни было, это Большунов. Тем не менее, открытий за сезон было много: молодежь активно наступает на палки Александру во всех смыслах. У женщин есть Терентьева, мы ждем возвращения Степановой. Там скамейка достаточно большая, — сказал Губерниев «Матч ТВ».