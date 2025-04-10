«Очевидно, что команду лихорадило». Губерниев подвел итоги биатлонного сезона

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отметил, что биатлонисты в прошедшем сезоне испытывали проблемы со здоровьем из‑за большого количества гонок и высоких нагрузок.

В воскресенье Карим Халили выиграл масс‑старт на заключительном этапе Альфа‑Банк Кубка Содружества в Мурманске. Он победил и в общем зачете рейтинга Союза биатлонистов России (СБР) по итогам сезона. У женщин лидером зачета стала Виктория Сливко.