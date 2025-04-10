«Очевидно, что команду лихорадило». Губерниев подвел итоги биатлонного сезона
Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отметил, что биатлонисты в прошедшем сезоне испытывали проблемы со здоровьем из‑за большого количества гонок и высоких нагрузок.
В воскресенье Карим Халили выиграл масс‑старт на заключительном этапе Альфа‑Банк Кубка Содружества в Мурманске. Он победил и в общем зачете рейтинга Союза биатлонистов России (СБР) по итогам сезона. У женщин лидером зачета стала Виктория Сливко.
— Очевидно, что команду лихорадило. Количество гонок в биатлоне было столь огромным, что нагрузка на биатлонистов была совершенно не спортивной. Травмы и болезни подкосили биатлонистов, например, Серохвостова и Шевченко. Для них объективной картины не сложилось. Очевидно, что Михаил Шашилов справился с задачей подготовки к главному старту: Шевченко выглядела убедительно, Казакевич выиграла гонку. Лидеры были в строю. А вот у мужчин ситуация получилась другой: Латыпов заболел. Стройности в группе Каминского мы не наблюдали. Было ощущение, что не в коня корм применительно по отношению ко всей группе. Нужно заканчивать с разговорами про резервную и основную команды. Тренеры должны продолжать работать, они огромные молодцы. Нужна фигура главного тренера. Девчонки по факту предоставлены сами себе. Почему Шашилов ими не занимается — вопрос. Многие девушки говорили мне, что Михаил Викторович сконцентрирован на спортсменах из Свердловской области. Интересная история, что Падин будет тренировать мужчин. Он прекрасный специалист, может наладить стрельбу. Им предстоит искать общий язык с Каминским. Посмотрим, как будет сформирован состав на следующий сезон. Допустят нас или нет — пока скорее нет. Календарь гонок должен быть сбалансирован. СБР нужно прекращать эксперименты с новыми форматами. Суперспринт — интересная история, но практика показывает, что больше смотрят другие гонки, — сказал Губерниев «Матч ТВ».