«Это безумие — иметь такую сильную команду». Симон — о сборной Франции

Французская биатлонистка Жулия Симон поделилась своими эмоциями и ощущениями от присутствия в составе национальной команды Франции в сезоне-2024/2025.

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«Это безумие — иметь такую сильную команду, но я воспринимаю это довольно спокойно. Присутствие в ней — настоящий вызов, создающий отличную конкуренцию. Конечно, не всегда легко вступать в прямую конфронтацию с девушками, с которыми проводишь так много времени, чьи сильные и слабые стороны ты знаешь, и наоборот. Нужно всегда присутствовать на 100%, чтобы не уступить. Но это действительно приятно — быть частью лучшей команды мира по биатлону. И в целом биатлон всё-таки индивидуальный вид спорта, который заставляет концентрироваться на себе», — приводит слова биатлонистки Ski-nordique.

Напомним, в сезоне Кубка мира — 2024/2025 французская биатлонистка заняла третье место итогового общего зачёта. На прошедшем чемпионате мира 2025 года в швейцарском Ленцерхайде она завоевала четыре золотых медали.