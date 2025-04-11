Васильев: «Дать заднюю» непросто»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил «Матч ТВ», что работа по возвращению российских спортсменов ведется «за кулисами», и это непростой процесс.

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В среду спортивный директор МОК Кит Макконнелл сообщил, что комитет ведет переговоры с международными федерациями по зимним видам спорта по ситуации с допуском россиян до Олимпийских игр 2026 года.

— Работа по возвращению действительно ведется за кулисами, чтобы не пугать окружающих. Учитывая международную обстановку, всё не так просто. В наш адрес столько всего наговорили, как и мы — нашим недругам. «Дать заднюю» непросто. Надо разбираться, искать компромисс. На мой взгляд, со стороны спорта нашей вины (в отстранении) нет. Конфликты есть по всему миру, но отстранили только Россию. Мы не нарушили ни одного международного спортивного устава. Наше отстранение — прямое нарушение. Принимавшие решение об отстранении должны понести наказание. Правовая оценка их действий должна быть дана. Есть федерации, которые с удовольствием нас вернут — в плавание, греблю. IBU будет последним, кто отменит отстранение. Бах допустил колоссальную ошибку, переплел спорт и политику. Он останется в истории со знаком «минус». Принес много вреда, хоть раньше и делал положительные вещи. Последние годы работы всё перечеркнули, — сказал Васильев «Матч ТВ».

Российские биатлонисты с 2022 года отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля на севере Италии, в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.