"12 тысяч рублей". Вяльбе назвала зарплату тренеров

Елена Вяльбе рассказала о низких зарплатах тренеров в лыжных гонках.

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«Очень жаль, что в свое время мы не доработали закон о гармонизации спорта, и он вступил в силу. В нем много не шероховатостей даже, а бугров. Задваиваются отчеты. 80% тренеров у меня старше 60 лет. Они вообще не хотят брать телефоны, фотографировать что-то и писать.

Молодые люди не идут на работу за 12 тысяч рублей, когда ни выходных, ни проходных. Мы в лыжных гонках отдыхаем 20 дней в году. Когда поднимался вопрос о гармонизации, все предполагали, что наши тренеры будут получать достойную зарплату. Но как будто ситуация в обычных спортшколах стала только хуже.

Минобрнадзор, знаете, как монстры, которые готовы только запрещать и закрывать. У нас спортивные объекты в лыжных гонках такие – подвал, где хранятся лыжи. Дети там не занимаются. Но эти объекты не проходят лицензирование, потому что подвал. Я сама в таком тренировалась, моя внучка в таком тренируется. Она приходит туда взять лыжи», – сказала глава ФЛГР.