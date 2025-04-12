Глава IBU ответил на вопрос о возвращении российских спортсменов

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) швед Олле Далин ответил на вопрос о возвращении российских атлетов.

Его слова приводит РИА Новости.

«В теме возвращения российских спортсменов нет новых новостей», — заявил Далин.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению IBU. Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Ранее российская биатлонистка Елизавета Каплина высказалась об участии в Олимпийских играх-2026 в нейтральном статусе. Она выразила надежду на то, что россияне смогут выступить на турнире.