Норвежская лыжница сожгла стартовый номер в знак протеста

Норвежская лыжница Астрид Слинд в субботу, 12 апреля, сожгла свой стартовый номер на гонке Петтера Нортуга в знак протеста против снижения размера призовых выплат у женщин.

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Изначально организаторы гонки заявляли, что общий призовой фонд составит миллион норвежских крон (7,77 миллиона рублей — прим. «ВМ»), а победители мужского и женского соревнований должны были получить по 200 тысяч крон (1,55 миллиона рублей — прим. «ВМ»).

Но незадолго до начала гонки стало известно, что спортсменкам не выплатят призовые из-за недостаточной регистрации в женском классе. Позднее, по данным СМИ, они вернули выплаты лыжницам, существенно снизив их до 60 тысяч крон (466,2 тысячи рублей — прим. «ВМ»), и половина этой суммы предназначалась победительнице.

— Это не соответствует тому, что они обещали, они еще и обвиняют в этом участников. Это просто ужасно! Я готова участвовать в гонке и без призовых денег, но нужно сразу обговорить это, а не менять условия перед самым началом, — высказалась Астрид Слинд, передает TV2.

Также она опубликовала видеозапись на своей странице в Instagram*, на которой сожгла свой стартовый номер гонки.

22 июля 2024 года матч 15-го тура «Русенборг» — «Лиллестрем» в Норвегии отменили из-за протестов болельщиков обеих команд против работы системы видеоассистента рефери (VAR) — уже на первой минуте они стали забрасывать футбольный стадион рыбными котлетами.

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