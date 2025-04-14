Лыжница Терентьева стала одной из самых тестируемых на допинг в 2025 году

Наталья Терентьева в 2025 году стала одной из самых проверяемых на допинг.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

С января по март лыжницу проверяли 4 раза.

Четырежды проходили тестирование РУСАДА еще девять российских спортсменов: Никита Денисов (лыжные гонки), Зарина Гусалова и Варвара Кузьминова (обе- тяжелая атлетика), Юлия Караваева, Константин Холмогоров, Анастасия Красильникова, Владимир Никитин и Алина Прокопьева (все – легкая атлетика), а также Валерия Валгонен (велоспорт).

Терентьева родила дочь в августе 2024 года. В декабре она возобновила выступления на соревнованиях.