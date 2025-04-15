Немецкая биатлонистка назвала самые запоминающиеся гонки прошедшего сезона

Немецкая биатлонистка бронзовый призёр чемпионатов мира Селина Гротиан рассказала о самых запоминающихся гонках в прошедшем сезоне-2024/2025.

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«Выиграть бронзовую медаль в смешанной эстафете на чемпионате мира было невероятно. Я не ожидала, что мы дойдем до этого. И, конечно же, моя первая победа на этапе Кубка мира в Гран-Борнане. Это было безумие, сначала это казалось нереальным, я не сразу поняла, что произошло. Из-за сильного снегопада я была просто рада, что закончила гонку», — приводит слова биатлонистки пресс-служба IBU.

21-летняя Гротиан заняла девятое место в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025.