Губерниев ответил на заявление, что не может выдвигаться на выборы президента ФЛГР
Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что он не имеет права выдвигаться на пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
«У меня есть свидетельство. Люди сейчас под давлением. Народ сильно зашевелился. Не переживайте, лыжники, я вас освобожу от гнёта феодалов. Российские лыжи будут свободными! Некрасиво и несолидно. Должность общественная, выборная. Я уверенно иду к победе, договорился с бизнесом. Лыжи освобожу. Это крепостное право, людей держат за горло. Они вынуждены врать, изворачиваться перед действующим руководством. Некрасиво и несолидно. Лишний раз подтверждает, что я на правильном пути. Баллотироваться имею полное право. Кресло под Еленой Валерьевной Вяльбе шатается. Все эти высказывания — агония», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.