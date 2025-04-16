Губерниев решил стать членом Федерации лыжных гонок Подмосковья

Губерниев принял решение стать членом Федерации лыжных гонок Московской области
Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев объявил о решении стать членом Федерации лыжных гонок Московской области.
— Получив десятки предложений от различных регионов РФ и тысячи слов поддержки, принял решение стать самым твердым членом федерации лыжных гонок родного Подмосковья! Отсюда в искрометном стиле буду захватывать плацдарм во всероссийской лыжной федерации! Губерниев, Россия, Подмосковье, лыжи! Лыжной стране нужны перемены, и они будут! — написал Губерниев в Telegram‑канале, прикрепив фотографию с шаблоном заявления на вступление в Федерацию лыжных гонок Московской области.
Ранее Губерниев заявил о желании баллотироваться на пост главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).