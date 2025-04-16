Норвежская лыжница сожгла свою форму в знак протеста

У женщин на гонке Петтера Нортуга забрали обещанные призовые и отменили гонку. Мужчины же свою дистанцию пробежали.

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Норвежская лыжница Астрид Эйре Слинн устроила показательное сожжение своей майки со стартовым номером на гонке Janteloppet, организованной знаменитым Петтером Нортугом. На такой поступок чемпионка мира решилась не ради забавы. Оказалось, что скандально известный лыжник вместе со своей командой лишил женщин заявленных призовых.

Отменить нельзя оставить

Астрид Слинн заявилась для участия в Janteloppet, общий призовой фонд которой составлял 1 млн норвежских крон (примерно 7,8 млн рублей). Организаторы запланировали две гонки по 40 км для мужчин и женщин. Между победителями этих забегов они и планировали поровну разделить бюджет.

Но как только участники приехали на соревнования, то узнали неприятную новость. Организаторы решили отменить женскую гонку из-за того, что заявки подали всего 14 лыжниц. Решение было принято заранее, однако спортсменкам никто об этом не сообщил. И это несмотря на то что среди участниц значились такие именитые лыжницы, как Астрид Слинн, Хейди Венг и Эбба Андерссон.

«10 дней назад у нас прошло отчётное совещание, к этому времени было зарегистрировано 14 женщин, а мы вручаем призовые деньги двадцатке лучших. Поэтому жюри, организаторы и владелец приняли решение отменить дистанцию», – заявил управляющий директор гонки Троан Ауне.

«Старая добрая дискриминация»

Женщинам предложили выступить в гонке на 20 км. Изначально призовых на этой дистанции не планировалось, но из-за отмены основного забега на призовую тройку выделили 60 тысяч норвежских крон (примерно 465 тысяч рублей) вместо заявленных изначально 500 тысяч.

Астрид Слинн, пять часов добиравшаяся до места проведения соревнований на машине, была в ярости от такого поворота событий.

«Это даже близко не соответствует тому, что они обещали, они списывают это на количество участников. Но я как женщина не могу в это поверить», – заявила лыжница.

Она отметила, что дело не в деньгах как таковых.

«Меня вполне устроит лыжная гонка без призового фонда. Но вам нужно ставить условия и не отступать слишком рано, это непрофессионально. Деньги подготовлены, они существуют. Это не совсем типичные норвежские ценности. Здесь речь идёт об уважении к женскому спорту и всему, что он символизирует», – объяснила Слинн.

Перед забегом 36-летняя спортсменка опубликовала пост с голосованием: выступить ей в гонке на 20 км или сжечь стартовый номер? Ответ оказался очевидным. Астрид действительно сожгла свой биб в знак протеста и поделилась видеозаписью со своими подписчиками.

«Если вы принимаете это, вы принимаете, что женский спорт не будет поддерживаться. Это просто шокирует. В 2025 году не должно быть возможности столкнуться с чем-то подобным», – отметила Слинн.

Её поддержал эксперт TV 2 Петтер Скинстад:

«Это просто старая добрая дискриминация по половому признаку. Я не перестаю удивляться тому, насколько глупыми и грубыми могут быть люди».

«Какая критика?»

Пока остальные спешили извиниться перед Слинн и другими лыжницами, Петтер Нортуг – инициатор соревнований и один из организаторов – язвил.

Ответ эксцентричного лыжника на вопрос, как он относится к критике, удивил:

«Какая критика? Я не получал никакой критики, – заявил Петтер. – На этом видео она выглядит очень счастливой, насколько я понимаю».

Астрид шутки Нортуга не оценила.

«Высокомерное отношение со стороны организатора, но я не в шоке, – ответила лыжница. – Тот факт, что он смеётся над основными ценностями нашего общества и допускает дискриминационное отношение, отражает его высокомерие».

Отвечать на этот выпад Нортугу было уже нечем.