Губерниев рассказал о своей предвыборной кампании на пост президента ФЛГР

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что абсолютно серьезен в своем намерении стать президентом Федерации лыжных гонок России и подчеркнул, что уже заканчивает переговоры с несколькими представителями топ‑20 списка Forbes по поводу возможного спонсорства его предвыборной кампании и дальнейшей помощи ФЛГР.

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В среду Губерниев в своем Telegram‑канале объявил о решении стать членом Федерации лыжных гонок Московской области. Ранее комментатор заявлял о желании баллотироваться на пост главы ФЛГР.

— Многие задаются вопросом, насколько серьезны ваши заявления о выдвижении на пост главы ФЛГР. Теперь можно точно утверждать, что все максимально серьезно?

— Я вообще абсолютно серьезен. Это общественная организация, там люди находятся не по праву рождения. Я имею полное право. И вся реакция, которая происходит вокруг, говорит о том, что позиции нынешней верхушки очень слабые. Они это понимают, дрожат, как осиновые листочки. Поэтому им осталось недолго. Пусть пока подрожат немножко.

Еще раз, прикрыть жопу Большуновым, Терентьевым и укрывать спортсменов пледами — это не развитие лыжных гонок в стране. Это все понимают. Нужно обратить внимание на детско‑юношеские спортивные школы. Что сделала федерация, чтобы помочь детским тренерам? Ничего! То есть болевые точки у нас существуют. А я про все знаю, я общаюсь с людьми. И буду выводить лыжи на новый, космический уровень. Результаты станут лучше у всех команд без исключения. А самое главное — развитие вида спорта в стране. Еще я буду представлять федерацию за рубежом! Мы же понимаем, что с нынешним руководством ни о каком достойном представительстве в мире говорить не приходится.

— Есть понимание, какие будут первые шаги на посту после избрания?

— Первые шаги — упорядочивание процесса в сборных командах. Естественно, нужно будет только улучшать работу по продвижению наших лыж повсеместно. Поэтому будет только лучше.

— Все понимают, что на предвыборную кампанию и для деятельности в должности президента ФЛГР нужны спонсоры. Есть уже понимание и по ним?

— Конечно. Как уже говорил, мы заканчиваем переговоры даже с несколькими людьми из топ‑20 списка Forbes. Не будем забывать, откуда в принципе появились лыжные трансляции и спонсоры у ФЛГР. Ровно после того, как я об этом говорил! То есть спонсоров для лыжников нашел я. Трансляции пробивал тоже я. Из песни слов не выкинешь. Потому мы, естественно, договоримся — и все будет нормально.

Сборную команду и топ‑тренеров сохраним, преумножим. Упорядочим работу. А самое главное, сделаем лыжи доступными в стране для детей и всех желающих. Сейчас есть сложности с трассами, с оплатой тренеров, инвентарем. А федерация палец о палец не ударила, чтобы как‑то обозначить эти проблемы и решать эти проблемы. Все что делает руководство сейчас — это красуется на камеру, танцует и укрывает пледами спортсменов. Все. Больше ничего. Это же катастрофа! — сказал Губерниев «Матч ТВ».