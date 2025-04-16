Менеджер Йохауг вспомнил, как лыжница отказалась от отдыха на яхте со звездами

Менеджер Терезы Йохауг рассказал об отказе лыжницы от отдыха на яхте со звездами.

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10 лет назад, по окончании соревновательного сезона, Терезу пригласили провести три дня на роскошной яхте в порту Монако. Среди гостей были, в частности, актер Леонардо ди Каприо и пилоты «Формулы-1».

«В те выходные Тереза запланировала тренировки с Марит Бьорген, они собрались в лыжный поход в Шушене. Она отправилась туда вместо Монако. До сих пор не могу забыть. Я подумал: «Вот это жесть». Думаю, большинство бы прошли пешком из Осло в Монако, лишь бы получить шанс поучаствовать», – рассказал менеджер норвежской спортсменки Йорн Эрнст.

Сама Йохауг объяснила, что ее не интересуют машины и яхты.

«Я побегала на лыжах и записала в дневник трехчасовую тренировку. Считаю, что это было намного интереснее», – отметила она.

Также лыжница вспомнила о реакции ее мужа – Нильса Якоба Хоффа – на отказ от поездки.

«Ты прикалываешься? Такому нельзя говорить «нет», Тереза. Ты с ума сошла?» Я наслушалась такого дома. Сейчас понимаю почему», – смеясь сказала Йохауг.

В ходе лыжной карьеры Терезе также предлагали сняться на фото для мужских журналов, пролететь на истребителе F-16 из Сулы до Осло и выпрыгнуть из праздничного торта на 50-летнем юбилее. Спортсменка отвечала на все отказом.