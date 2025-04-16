Журова: не знаю, чем Губерниева не устраивает Вяльбе

Светлана Журова назвала потрясающей работу Елены Вяльбе во главе ФЛГР.

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Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил о возможном участии в выборах президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которые пройдут в 2026 году. Сейчас организацию возглавляет Вяльбе.