Немецкая биатлонистка Марион Визенсартер завершила карьеру

Немецкая биатлонистка Марион Визенсартер объявила о завершении карьеры в 30 лет.

Визенсартер – бронзовый призер юниорского ЧМ-2013 в гонке преследования, серебряный призер чемпионата Европы-2021 в смешанной эстафете, а также чемпионка мира по летнему биатлону-2023 в суперспринте.

Ее лучший результат на Кубке мира – 11-е место в индивидуальной гонке на этапе в Антхольце сезона-2020/21.

«Это время было наполнено множеством прекрасных, но в то же время сложных моментов. Я невероятно благодарна за все, что мне удалось пережить», – написала спортсменка в соцсети.

В сезоне-2024/25 Визенсартер выступала на Кубке IBU, где не смогла завоевать медали в личных гонках и заняла 32-е место в общем зачете.