Губерниев: «Вяльбе проиграет выборы главы ФЛГР, потому что их выиграю я»

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что победит главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе на выборах президента организации.

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Ранее норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт в комментарии Sport24 пожелал Вяльбе скорейшего выхода на пенсию, так как ситуация в российских лыжных гонках улучшится после ее ухода.

— Зачем же так грубо? Елена Вяльбе может потерять пост главы ФЛГР, если проиграет выборы. А как известно, она эти выборы проиграет, потому что их выиграю я и стану президентом Федерации лыжных гонок России. Зачем же желать выхода на пенсию? Она еще успеет, спокойно выйдет, будущий день рождения встретит в кругу семьи счастливая и довольная, а лыжи будут процветать. Норвежцы все‑таки не обладают широтой души, как будущий президент ФЛГР, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Выборы президента ФЛГР состоятся в 2026 году, трехкратная олимпийская чемпионка Вяльбе руководит организацией с 2010 года.